Bingöl'de iş insanı Mert, Kur'an kursu, cemevi ve muhtarlık yaptıracak - Son Dakika

Bingöllü iş insanı Fesih Zeki Mert, Kur'an kursu, cemevi, muhtarlık hizmet binası ve belediye koordinasyon merkezi yaptıracak.

Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iş insanı Mert tarafından Kültür Mahallesi'nde Kuran kursu, taziye evi, muhtarlık hizmet binası ve belediye koordinasyon merkezinin yapılması için protokol imzalandı.

İş insanı Mert, ayrıca, projenin tamamlanmasıyla kent merkezinde cemevi de yaptıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Erdal Arıkan, hayırsever iş insanı Mert'e teşekkür etti.

Arıkan, "İlimize katkı sunacak, vatandaşlarımıza hizmet noktasında epeyce kolaylıklar sağlayacak hizmetleri ile ibadethaneleri sözleşme altına aldık. Tüm bu hizmetlerimizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Mustafa Topal da Kur'an kurslarının özellikle gençlere fayda sağlayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Rabbim vatana ve millete faydalı, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, Kur'an ahlakı ile ahlaklanmış bir nesil yetiştirmeyi cümlemize nasip etsin. Kur'an kursumuzun tamamlanmasıyla inşallah buradan dinini bilen, ilimize ve ülkemize hayırlı evlatlar yetişecek. Bununla birlikte Alevi kardeşlerimizin talep ettiği cemevi projesine sağlanan destekten ötürü de son derece memnunuz. Rabbim hayırsever iş insanından razı olsun."

Mert de hemşerilerinin hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmaktan büyük gurur duyduğunu kaydederek, sözleşmelerini imzaladıkları yatırımları en kısa zamanda ile kazandıracaklarını bildirdi.