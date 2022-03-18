Bingöl'de iş makinesi geçtiği sırada çığ düştü - Son Dakika
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Bingöl'de iş makinesi geçtiği sırada çığ düştü

18.03.2022 19:00
Bingöl'de iş makinesi geçtiği sırada çığ düştü

Bingöl'de karlı yolları açmaya çalışan iş makinesinin geçtiği sırada çığ düştü.

Bingöl'de karlı yolları açmaya çalışan iş makinesinin geçtiği sırada çığ düştü.

Alınan bilgiye göre, operatör Metin Yanık'in idaresindeki iş makinesi, kar nedeniyle kapalı olan merkeze bağlı Sancaklı köyünün yolunu açmaya çalıştığı sırada çığ meydana geldi.

Çığın ortasında kalan iş makinesinin operatörü Yanık, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu iş makinesini bulunduğu yerden çıkardı ve yolu ulaşıma açtı.

Bingöl'de iş makinesi geçtiği sırada çığ düştü

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Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de iş makinesi geçtiği sırada çığ düştü - Son Dakika


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