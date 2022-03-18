Bingöl'de iş makinesinin üzerine çığ düştü; operatör kendi imkanlarıyla kurtuldu - Son Dakika
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Bingöl'de iş makinesinin üzerine çığ düştü; operatör kendi imkanlarıyla kurtuldu

18.03.2022 21:47
Bingöl'de iş makinesinin üzerine çığ düştü; operatör kendi imkanlarıyla kurtuldu

BİNGÖL'de yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, özel bir iş makinesinin üzerine çığ düştü.

BİNGÖL'de yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, özel bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. İş makinesinin operatörü kendi imkanları ile kar yığınının altından çıktı.

Olay, Bingöl Sancaklı köy yolunda meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması çalışmalarına katılan Metin Yanık'ın kullandığı iş makinesinin üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan makineden kendi imkanları ile kurtulan Yanık'ın ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ekipleri gönderildi. Ekipler, kar yığının altında kalan iş makinesini çıkarmak için çalışma başlattı.


Bingöl'de iş makinesinin üzerine çığ düştü; operatör kendi imkanlarıyla kurtuldu
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Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de iş makinesinin üzerine çığ düştü; operatör kendi imkanlarıyla kurtuldu - Son Dakika


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