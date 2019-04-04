Bingöl'de İşgücü Piyasa Araştırması Yapılacak
18 dakika önce
Bingöl İŞKUR Müdürlüğü, İş gücü Piyasa Araştırması (İPA) kapsamında kent merkezindeki 172 iş yerini ziyaret edecek.
Bingöl İŞKUR
Müdürlüğü, İş gücü Piyasa Araştırması (İPA) kapsamında kent merkezindeki 172 iş yerini ziyaret edecek.
İŞKUR İl Müdürü Mehmet Fesih Güler, 1 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında İşgücü Piyasası araştırması gerçekleştirileceğini belirtti.
Araştırma kapsamında 172 işyerinin ziyaret edileceğini kaydeden Güler, şöyle dedi:
"İlimizin iş gücü yapısı, sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, ihtiyaç duyulan iş gücü için talep edilen eğitim durumları, temininde güçlük çekilen meslekler ve temininde güçlük çekme nedenleri, 2020 yılında iş gücü piyasasında mesleki eğitim ve değişim beklentilerine ait bilgiler derlenecek. İlimizin iş gücü piyasasının fotoğrafı çekilecek ve açık iş oranları tespit edilecek."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:02 Kaynak: AA
MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Mazbatasını Alır Almaz Makam Odasının Kapısını Söktürdü
Tüfeğiyle Dükkan Basan Saldırgana, Sokak Ortasında Öldüresiye Dayak Kamerada!
TCDD'ye KPSS Şartı Aranmaksızın 356 Personel Alınacak
Mart Ayında Kiralara En Fazla Yüzde 18,70 Zam Yapılabilecek