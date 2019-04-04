Son Dakika Haberleri: Bingöl'de İşgücü Piyasa Araştırması Yapılacak

Bingöl'de İşgücü Piyasa Araştırması Yapılacak

18 dakika önce

Bingöl İŞKUR Müdürlüğü, İş gücü Piyasa Araştırması (İPA) kapsamında kent merkezindeki 172 iş yerini ziyaret edecek.

Bingöl'de İşgücü Piyasa Araştırması Yapılacak, System.String[]
Bingöl İŞKUR Müdürlüğü, İş gücü Piyasa Araştırması (İPA) kapsamında kent merkezindeki 172 iş yerini ziyaret edecek.

İŞKUR İl Müdürü Mehmet Fesih Güler, 1 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında İşgücü Piyasası araştırması gerçekleştirileceğini belirtti.

Araştırma kapsamında 172 işyerinin ziyaret edileceğini kaydeden Güler, şöyle dedi:

"İlimizin iş gücü yapısı, sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, ihtiyaç duyulan iş gücü için talep edilen eğitim durumları, temininde güçlük çekilen meslekler ve temininde güçlük çekme nedenleri, 2020 yılında iş gücü piyasasında mesleki eğitim ve değişim beklentilerine ait bilgiler derlenecek. İlimizin iş gücü piyasasının fotoğrafı çekilecek ve açık iş oranları tespit edilecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:02 Kaynak: AA

İŞKUR, Bingöl, Güncel
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