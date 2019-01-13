Bingöl'de İtfaiye Buz Sarkıtlarını Temizledi
20 dakika önce
Bingöl'de tehlike saçan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi.
Bingöl
'de tehlike saçan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi. Kar
yağışı ve soğuk havanın etkisiyle kent merkezindeki ev ve iş yerlerinin saçaklarında uzun buz sarkıtları oluştu. Bingöl Belediyesi İtfaiye
ekipleri, yüksek binaların saçaklarında oluşan buz sarkıtlarını, olası bir kazaya meydan vermemesi için çalışma başlattı. Genç
Caddesi'nde çalışma yürütülen ekipler, saçaklardaki buz sarkıtlarını kazma ve kürekle kırarak temizledi.
Öte yandan, kent merkezinde kar küreme çalışması da sürüyor. Kar küreme araçlarıyla ara sokaklardan alınan karlar kamyonlarla kent dışına taşınıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:41 Kaynak: AA
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