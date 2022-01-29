Bingöl'de itfaiye ekipleri çatılarda tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırıyor - Son Dakika

Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri, yapıların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını tehlike oluşturmaması için kırıyor.
Kentte devam eden yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle çatıların büyük bölümünde buz sarkıtları oluştu.
İtfaiye ekipleri de özellikle vatandaşların sıklıkla kullandığIı Genç, İnönü, Kültür, Hastane caddelerindeki binaların çatısından sarkan buzları kırmak için çalışma başlattı.
Ekipler, kaldırımları yayalara kapattıktan sonra itfaiye aracının merdiveniyle binaların çatısına ulaşarak buz sarkıtlarını kürekle kırıyor.
Kaynak: AA
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