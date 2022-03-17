Bingöl'de jandarma kanser hastasını helikoptere kadar sırtında taşıdı - Son Dakika
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Bingöl'de jandarma kanser hastasını helikoptere kadar sırtında taşıdı

17.03.2022 10:47
Bingöl'de jandarma kanser hastasını helikoptere kadar sırtında taşıdı

Bingöl'ün Genç ilçesinde yolu kar nedeniyle kapalı mezrada rahatsızlanan kanser hastası Abdulselam Tezel, jandarma personelinin sırtında taşıyarak ulaştırdığı helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde yolu kar nedeniyle kapalı mezrada rahatsızlanan kanser hastası Abdulselam Tezel, jandarma personelinin sırtında taşıyarak ulaştırdığı helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeniyazı köyünün Yıldırım mezrasında 48 yaşındaki mide kanseri hastası Tezel'in ağrılarının artması üzerine, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Sağlık ekiplerinin yolu karla kapanan mezraya ulaşması mümkün olmayınca bölgeye askeri helikopter sevk edildi.

Mezraya helikopterle iniş yapan jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, karla kaplı arazide yürüyerek eve ulaştı.

Evinden alınan Tezel'i, bir süre yakını sırtında taşıdı. Daha sonra köylüye yardım eden jandarma personeli, hastayı helikoptere sırtında taşıyarak götürdü.

Tezel, helikopterle Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bingöl'de jandarma kanser hastasını helikoptere kadar sırtında taşıdı
Bingöl'de jandarma kanser hastasını helikoptere kadar sırtında taşıdı
Bingöl'de jandarma kanser hastasını helikoptere kadar sırtında taşıdı

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Jandarma, Kanser, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de jandarma kanser hastasını helikoptere kadar sırtında taşıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de jandarma kanser hastasını helikoptere kadar sırtında taşıdı - Son Dakika
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