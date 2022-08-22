Bingöl'de 92 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de 92 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

22.08.2022 09:06
Bingöl'de 92 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen operasyonda, 92 bin 630 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen operasyonda, 92 bin 630 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl jandarma Komutanlığı tarafından, terörün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Genç İlçesi kırsalında icra edilen narkoterör operasyonunda tespit edilen 5 tarla içerisinde 92 bin 630 kök kenevir bitkisi, 35 kilo 600 gram toz esrar, 41 kilo 800 gram kenevir tohumu ve 3 bin 230 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 92 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de 92 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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