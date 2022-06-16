Bingöl'de Jandarma Teşkilatının 183. yılı kutlandı - Son Dakika
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Bingöl'de Jandarma Teşkilatının 183. yılı kutlandı

16.06.2022 12:14
Bingöl'de Jandarma Teşkilatının 183. yılı kutlandı

Bingöl'de Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bingöl'de Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında bir alışveriş merkezi önünde resim sergisi açıldı, jandarma köpek timleri gösteri yaptı, tanıtım standı açıldı.

Stantta, Jandarma Komutanlığı personeli tarafından vatandaşlara faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Öte yandan etkinlikler kapsamında Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyuldu.

Törende, İl Jandarma Komutanlığının birimlerince kullanılan silah ve teçhizatlar da sergilendi.

İl Jandarma Komutanlığı kışlasında düzenlenen törene ise Vali Yardımcısı Fatih Kaya, 49. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Nejdet Durak ile İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat katıldı.

Etkinlikler kapsamında merkez Ulu Cami önünde vatandaşlara, "Jandarma benim için güven demek" yazılı tişört dağıtıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Jandarma Teşkilatının 183. yılı kutlandı - Son Dakika

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