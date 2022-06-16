Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında bir alışveriş merkezi önünde resim sergisi açıldı, jandarma köpek timleri gösteri yaptı, tanıtım standı açıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Jandarma Teşkilatının 183. yılı kutlandı - Son Dakika

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