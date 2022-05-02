Jandarma ve polisten helikopterli trafik denetimi - Son Dakika
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Jandarma ve polisten helikopterli trafik denetimi

02.05.2022 14:30
Jandarma ve polisten helikopterli trafik denetimi

Bingöl'de polis ve jandarma ekiplerince trafik akışının yoğun olduğu kara yollarında helikopterle denetim yapıldı.

Bingöl'de polis ve jandarma ekiplerince trafik akışının yoğun olduğu kara yollarında helikopterle denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kara yollarında sorun yaşanmaması için denetimlerini artırdı.

Kara yollarında belirli bölgelerde tedbir alan ekiplere, helikopterle de havadan destek verildi.

Denetimlere katılan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Çağatay Arpaçay, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Osman Turhan, Bingöl- Elazığ, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Diyarbakır kara yolları ile kent merkezindeki kavşaklarda kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit ederek, uygulama noktalarına bilgi verdi.

Ekipler ayrıca, Genç ilçesinin 2100 rakımlı bölgesinde bulunan Yazkonağı Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek, personelin bayramını tebrik etti.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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