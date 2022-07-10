Bingöl 'de polis ve jandarma ekiplerince Kurban Bayramı dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Jandarma ve polisten helikopterli trafik denetimi - Son Dakika

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