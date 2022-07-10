Jandarma ve polisten helikopterli trafik denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarma ve polisten helikopterli trafik denetimi

10.07.2022 13:36

Bingöl'de polis ve jandarma ekiplerince Kurban Bayramı dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Bingöl'de polis ve jandarma ekiplerince Kurban Bayramı dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kara yollarında sorun yaşanmaması için denetimlerini artırdı.

Kara yollarında belirli bölgelerde tedbir alan ekiplere helikopterle de havadan destek verildi.

Denetimlere katılan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Çağatay Arpaçay, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Komiseri Ali İnceler, Bingöl- Muş, Bingöl- Erzurum ve Bingöl- Diyarbakır kara yolları ile kent merkezindeki kavşaklarda havadan tespit ettikleri hatalı sürücüleri telsiz aracılığıyla uygulama noktalarına bildirdi.

Kara yollarındaki araç yoğunluğunu havadan denetleyen ekipler, hatalı ve kural ihlali yapan sürücülere ceza kesti.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için bayram tatili süresince ekiplerin denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

YORUMLAR
500
GAZİANTEP'TE, JANDARMADAN TRAFİK DENETİMİ GAZİANTEP'TE, JANDARMADAN TRAFİK DENETİMİ Jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı Jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma ve polisten helikopterli trafik denetimi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:30 Galatasaray defansa dünya yıldızını getiriyor! Jerome Boateng'in menajeri İstanbul'a davet edildi
14:18 Kadir Şeker yeniden demir parmaklıkların arkasına mı gönderilecek? Duran ailesinin avukatından "tahliye" kararına itiraz geldi
13:47 Öğrenciler geri ödemeli KYK borçlarını görünce isyan ettiler! "41 bin TL aldık 152 bin TL geri istiyorlar"
13:41 "Örümcek Adam" tramvayda ters takla atarken yere yapıştı! Yolcular kahkahaya boğuldu
13:38 Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkını sosyal medya dedektifleri çözdü! Bileklik ve gözlük detayı her şeyi ele verdi
13:23 HDP ile yakınlık rahatsız ediyordu... MHP'den muhalefeti üzecek açıklama: Meral Akşener, 6'lı masadan ayrılacak
12:54 İstanbul'u su bastı! Sağanak yağış, akşam saat 20.00'ye kadar devam edecek
12:31 Kanalda kaybolan Suriyelinin cansız bedeni bulundu! Yeğenini kurtarmak istemişti...
12:24 AK Parti ve CHP'nin bayramlaşması siyasi polemiğe dönüştü! EYT sorunu Kılıçdaroğlu'nun SGK döneminde mi oluştu?
12:09 AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 14:38:37. #1.11#
SON DAKİKA: Jandarma ve polisten helikopterli trafik denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement