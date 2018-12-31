Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Jandarmadan Köy Ziyareti

Bingöl'de Jandarmadan Köy Ziyareti

20 dakika önce

BİNGÖL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adaklı ve Karlıova ilçelerine bağlı köyleri ziyaret ederek köylülerle sohbet etti, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Bingöl'de Jandarmadan Köy Ziyareti, System.String[]
BİNGÖL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adaklı ve Karlıova ilçelerine bağlı köyleri ziyaret ederek köylülerle sohbet etti, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Bingöl Valiliği tarafından uygulanan proje kapsamında, jandarma ekipleri köy ziyaretleri gerçekleştirdi. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adaklı ilçesine bağlı Erler ve Kozlu köyleri ile Karlıova ilçesine bağlı Kargapazarı köyünü ziyaret etti. Adaklı Kaymakamı Muharrem Coşgun ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Can Altundarak'ın da katıldığı ziyarette, sağlık ekipleri tarafından köylüler sağlık taramasından geçirildi. Ziyarette ekipler köylülerle sohbet etti, çocuklara kırtasiye malzemesi ve kitap hediye etti.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:08 Kaynak: DHA

Adaklı, Jandarma, Bingöl, Güncel
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