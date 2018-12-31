Bingöl'de Jandarmadan Köy Ziyareti
20 dakika önce
BİNGÖL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adaklı ve Karlıova ilçelerine bağlı köyleri ziyaret ederek köylülerle sohbet etti, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
BİNGÖL İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Adaklı
ve Karlıova
ilçelerine bağlı köyleri ziyaret ederek köylülerle sohbet etti, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Bingöl Valiliği
tarafından uygulanan proje kapsamında, jandarma ekipleri köy ziyaretleri gerçekleştirdi. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adaklı ilçesine bağlı Erler ve Kozlu
köyleri ile Karlıova ilçesine bağlı Kargapazarı
köyünü ziyaret etti. Adaklı Kaymakamı Muharrem Coşgun ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Can Altundarak'ın da katıldığı ziyarette, sağlık ekipleri tarafından köylüler sağlık taramasından geçirildi. Ziyarette ekipler köylülerle sohbet etti, çocuklara kırtasiye malzemesi ve kitap hediye etti.
- Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:08 Kaynak: DHA
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