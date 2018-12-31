Bingöl'de Jandarmadan Köylere Ziyaret

Bingöl'de, jandarma ekipleri Adaklı ve Karlıova ilçelerinde bazı köyleri ziyaret etti.

Bingöl'de, jandarma ekipleri Adaklı ve Karlıova ilçelerinde bazı köyleri ziyaret etti.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaymakamlıkların da desteği ile Adaklı'nın Erler ve Kozlu köyleri ile Karlıova'nın Kargapazarı köyünü ziyaret etti.



Ekipler köylerdeki vatandaşlarla bir araya geldi, sorunlarını dinledi.



Vatandaşlara sağlık taraması yapılan ziyaretlerde çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.



Ziyaretlere, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Can Altundarak, Adaklı Kaymakamı Muharrem Coşgun, Karlıova Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Bülent Çırağ da katıldı.

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