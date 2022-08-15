Bingöl'de 197 bin kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de 197 bin kök kenevir ele geçirildi

15.08.2022 09:32

Bingöl'de jandarmanın icra ettiği operasyonda, 6 tarla içinde toplamda 197 bin 756 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl'de jandarmanın icra ettiği operasyonda, 6 tarla içinde toplamda 197 bin 756 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar çerçevesinde, Genç İlçesi kırsalında icra edilen operasyonda tespit edilen 6 tarla içerisinde, 197 bin 756 kök Kenevir Bitkisi, 825 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

YORUMLAR
500
Bingöl'de yanan büfe kullanılmaz hale geldi Bingöl'de yanan büfe kullanılmaz hale geldi
Kaynak: İHA

Kenevir, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 197 bin kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:36 Hull City'den Dimitrios Pelkas için resmi açıklama geldi
15:29 Beşiktaş'tan Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol için çok sert açıklama: Hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz!
15:25 Eski Denizlisporlu Estupinan, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'yi sırtlıyor
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üstün Dökmen'e sert sözler: Millete tepeden bakan CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor
15:31 Su basan Avcılar Kaymakamlığı'nda elektrikler gidince çalışanlara izin verildi
15:01 Balkondan düşerek can vermişti! Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu
15:30 İstanbul Havalimanı geçtiğimiz hafta Avrupa birincisi oldu
14:24 Sağanak yağış, İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi
14:23 Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan, Alanya maçı sonrası taraftardan özür diledi
15:22 Çeşitli rahatsızlıkları bulunan yaşlı adamın hastane randevusu gününde cansız bedeni bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 15:50:19. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de 197 bin kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement