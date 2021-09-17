Bingöl'de jeotermal kaynak arama sahası ihalesi yapılacak

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bulunan üç adet jeotermal kaynak arama sahası, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Bingöl Özel İdaresinin konu ile ilgili ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Karlıova ilçesinin Kaynarpınar köyü sınırlarında bulunan geçici teminat bedeli 1680 lira, muhammen bedeli 55 bin 993 lira olan jeotermal kaynak arama sahası açık teklif usulü yoluyla ihale edilecek.

İhale, 13 Ekim 2021'de saat 14.00'te Bingöl İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.