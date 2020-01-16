Bingöl'de jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihale edilecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bingöl'de jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihale edilecek - Son Dakika Ekonomi

Bingöl'de jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihale edilecek

6 saat önce

Bingöl'de jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Bingöl'de jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sahası ihale edilecek, System.String[]

Bingöl'de jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Bingöl İl Encümeni'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyü sınırlarındaki 53,96 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihale edilecek.

Muhammen bedeli 54 bin lira olarak belirlenen sahanın ihalesi 29 Ocak 2020 tarihinde saat 14.00'te Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Yeni Hizmet Binası İl Encümen toplantı salonunda yapılacak.

Karlıova, Bingöl, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:22 Kaynak: AA
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