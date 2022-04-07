Bingöl'de kablo çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Bingöl'de 5 bin lira değerinde kablo çalan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Kültür Mahallesi Esen Caddesi üzerinde bulunan bir şirkete ait 40 metre uzunluğunda yaklaşık maddi değeri 5 bin lira olan kabloların çalındığı ihbar edildi. Hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli T.Y. isimli şahsı suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. - BİNGÖL