Bingöl'de kablo çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Bingöl'de kablo çalan şahıs tutuklandı

07.04.2022 13:30
Bingöl'de kablo çalan şahıs tutuklandı

Bingöl'de 5 bin lira değerinde kablo çalan şahıs yakalandı.

Bingöl'de 5 bin lira değerinde kablo çalan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Kültür Mahallesi Esen Caddesi üzerinde bulunan bir şirkete ait 40 metre uzunluğunda yaklaşık maddi değeri 5 bin lira olan kabloların çalındığı ihbar edildi. Hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli T.Y. isimli şahsı suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. - BİNGÖL

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Hırsızlık, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de kablo çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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