Bingöl'de kablo hırsızlığı suçundan bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bingöl'de kablo hırsızlığı suçundan bir şüpheli tutuklandı

07.04.2022 16:16
Bingöl'de kablo hırsızlığı suçundan bir şüpheli tutuklandı

Bingöl'de fiber optik kablosu çaldığı gerekçesiyle yakalanan bir zanlı tutuklandı.

Bingöl'de fiber optik kablosu çaldığı gerekçesiyle yakalanan bir zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kültür Mahallesi'nde fiber optik kablo çalındığı yönüne ihbar aldı.

Bölgeye giden ekipler, T.Y'yi suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bingöl'de kablo hırsızlığı suçundan bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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