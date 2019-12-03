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Bingöl'de kaçak 20 cep telefonu ele geçirildi
6 saat önce
Bingöl'de 20 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:32 Kaynak: AA
Bingöl'de 20 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde gümrük kaçağı telefon satışı yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 20 kaçak cep telefonu ele geçirildi, olayın şüphelisi hakkında adli işlem yapıldı.
Öte yandan Genç ilçesi Küpar mevkisindeki uygulamada ise takside yapılan aramada 564 gram esrar ele geçirildi.
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