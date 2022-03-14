Bingöl'de kaçak avcılar turna ve 3 ördeği vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de kaçak avcılar turna ve 3 ördeği vurdu

14.03.2022 11:58
Bingöl'de kaçak avcılar turna ve 3 ördeği vurdu

Bingöl'de kapalı avlak alanda 1 turna ile 3 ördek vurulmuş halde bulundu.

Bingöl'de kapalı avlak alanda 1 turna ile 3 ördek vurulmuş halde bulundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de yaklaşık 1 hafta önce av yasağı başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nden alınan bilgilere göre, ava kapalı olan Yamaç bölgesinde denetim yapan ekipler, 1 turna ve 3 ördeği vurulmuş halde buldu.

Bölgede inceleme yapan ekipler, kaçak avcılara ulaşamadı. Avcıların ördek avlamada kullandıkları ses cihazı da ele geçirilirken, kişilerin bulunması için soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - BİNGÖL

YORUMLAR
500
Av sezonu sona erdi, denetimler devam ediyor Av sezonu sona erdi, denetimler devam ediyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Togo Cumhuriyeti, Av Yasağı, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de kaçak avcılar turna ve 3 ördeği vurdu - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
11:43 Ukrayna ordusunda bir gakkoş: Elazığlı Sabri 10 yıldır yaşadığı Ukrayna'nın savunmasına katıldı!
11:43 CES 2022'de tanıtımı yapılan yerli otomobil 2 bin 300 firma içerisinde ilk 6'ya girdi!
11:40 AK Partili belediye başkanı: Doktor oğlum, beni belediyeye çöpçü olarak al diyor!
11:37 Demokrat Parti milletvekilinden akaryakıt zamlarına seyyar araba çözümü: Vatandaş da kullansın!
11:23 "Giderlerse gitsinler" denmişti! Bugün 14 Mart tıp bayramı: Hekimler bütün ülkede 3 günlük g(ö)revde
11:21 Dünyanın beklediği tek bir haber var! Savaşın seyrini etkileyecek zirveye dakikalar kaldı
11:19 AK Parti ve MHP: Barajın yüzde 7'ye indirilmesini talep ediyoruz
11:17 Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı hedef aldı: 3 ölü, 12 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 12:03:51. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl'de kaçak avcılar turna ve 3 ördeği vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement