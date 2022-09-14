Bingöl'de kaçak avlanan 24 kişiye 56 bin 995 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Bingöl'de kaçak avlanan 24 kişiye 56 bin 995 lira ceza kesildi

14.09.2022 15:21
Bingöl'de kaçak avlanan 24 kişiye 56 bin 995 lira ceza kesildi

Bingöl'de kaçak avlanmaya yönelik yapılan denetimlerde, 24 kişiye 56 bin 995 lira ceza uygulandı.

Bingöl'de kaçak avlanmaya yönelik yapılan denetimlerde, 24 kişiye 56 bin 995 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, bu yılın başından itibaren ekiplerin yasa dışı kaçak avlanmaya yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, 24 kişiye 56 bin 995 lira ceza kesildiği bildirildi.

Raporda, il genelinde yasa dışı kaçak avlanmayla mücadelenin ve denetimlerin aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de kaçak avlanan 24 kişiye 56 bin 995 lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de kaçak avlanan 24 kişiye 56 bin 995 lira ceza kesildi - Son Dakika
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