Son Dakika Haberleri: Bingöl'de kaçak büfe kaldırıldı, metruk yapı yıkıldı
Son Dakika Güncel Haber

Bingöl'de kaçak büfe kaldırıldı, metruk yapı yıkıldı

5 dakika önce

Bingöl'de belediye ekipleri, kaçak bir büfeyi kaldırdı, metruk bir binayı da yıktı.

Bingöl'de kaçak büfe kaldırıldı, metruk yapı yıkıldı, System.String[]

Bingöl'de belediye ekipleri, kaçak bir büfeyi kaldırdı, metruk bir binayı da yıktı.


Bingöl Belediyesi tarafından kaçak ve metruk yapılarla mücadelenin aralıksız bir şekilde devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince merkez Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde bir kaçak büfe tespit edildi.Kaçak büfe yapılan yasal işlemlerin ardından ekipler tarafından kaldırıldı.Yine belediye ekipler metruk ve kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında, merkez Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde bulunan metruk yapının yıkımını kontrollü bir şekilde gerçekleştirdi.


Belediyeden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda yasal çerçevede incelemeler yapılarak, yıkım çalışmasının altyapısı hazırlanıyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce oluşturulan yıkım ekibi ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerekli önlemleri aldıktan sonra metruk yapıların yıkımını gerçekleştiriyor. Metruk yapılar yıkıldıkça hem uyuşturucu madde kullanımının önüne geçiliyor hem de görüntü kirliliği engelleniyor. Gerek ekiplerimizce gerçekleştirilen kontrollerde tespit edilen yapılar, gerekse vatandaşlarımızca yapılan şikayetler doğrultusunda tespit edilen metruk yapıların yıkımına devam edilecektir" denildi. - BİNGÖL

Bingöl Belediyesi, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Erdoğan'ın TBMM'ye giriş yaptığı anda CHP-İYİ Parti ittifakı ikiye bölündü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusunda arzu ettiğimiz neticelerin hiçbirine ulaşamadık Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girdiği sırada CHP grubu ayağa kalkmadı Alışverişte yeni dönem başlıyor! Marketlerdeki fiyatlar mobil uygulamayla karşılaştırılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 15:50:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de kaçak büfe kaldırıldı, metruk yapı yıkıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]