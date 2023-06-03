Bingöl'de kaçak salep soğanı toplayanlara yüksek cezalar verildi - Son Dakika
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Bingöl'de kaçak salep soğanı toplayanlara yüksek cezalar verildi

Bingöl'de kaçak salep soğanı toplayanlara yüksek cezalar verildi

03.06.2023 19:15

Bingöl'de ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplayan iki kişi, biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 488 bin 630 lira cezaya çarptırıldı.

Bingöl'de ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplayan iki kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 488 bin 630 lira ceza uygulandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında kent kırsalında bir aracı durdurdu.

SALEP SOĞANLARI TEKRAR EKİLECEK

Ekipler tarafından araçta yapılan aramada, 26 kilogram salep soğanı ele geçirildi. Sürücü ile araçtaki bir kişiye 488 bin 630 lira ceza verildi. Ekipler, salep soğanlarının tekrar doğaya ekimini gerçekleştirecek.

Kaynak: AA
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Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de kaçak salep soğanı toplayanlara yüksek cezalar verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de kaçak salep soğanı toplayanlara yüksek cezalar verildi - Son Dakika
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