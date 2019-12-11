Bingöl'de kaçak yapı ve metruk bina yıkımı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de kaçak yapı ve metruk bina yıkımı - Son Dakika

Bingöl'de kaçak yapı ve metruk bina yıkımı

7 saat önce

Bingöl Belediyesi tarafından tespit edilen kaçı yapı ve uyuşturucu meskeni haline gelen metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Bingöl'de kaçak yapı ve metruk bina yıkımı, System.String[]

Bingöl Belediyesi tarafından tespit edilen kaçı yapı ve uyuşturucu meskeni haline gelen metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.


Belediye ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezinde bulunan ve zaman zaman uyuşturucu kullanıldığı ihbarı verilen metruk binalar tespit edilip yıkılıyor. Son olarak merkeze bağlı Yeni Mahalle'de bulunan bir metruk yapı da Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından metruk yapı kontrollü bir şekilde yıkıldı.


Öteyandan merkeze bağlı İnalı Mahallesi'nde de bir kaçak yapı tespit edilip ekipler tarafından yıkıldı.


Belediyeden yapılan açıklamada, "Kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında Zabıta ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde belirlenen kaçak yapılara müdahale edildi. Kaçak yapılaşmaya yönelik denetimler aralıksız sürdürülecek, usule uygun olmayan tüm yapılar tespit edildikçe yıkılacak" denildi. - BİNGÖL

Bingöl Belediyesi, Yeni Mahalle, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:22 Kaynak: İHA
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