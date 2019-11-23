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Bingöl'de kaçak yapı yıkıldı

6 saat önce

Bingöl'de kaçak olduğu tespit edilen bir yapı yıkıldı.

Bingöl'de kaçak yapı yıkıldı, System.String[]

Bingöl'de kaçak olduğu tespit edilen bir yapı yıkıldı.


Bingöl Belediyesi'ne bağlı birimler tarafından merkez Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde kaçak bir yapı tespit edildi. Gerekli yasal işlemlerin yapılmasının ardından kaçak yapı iş makineleri ile yıkıldı.


Belediyeden yapılan açıklamada, "Kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında Zabıta ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde belirlenen kaçak yapılara müdahale edildi. Kaçak yapılaşmaya yönelik denetimler aralıksız sürdürülecek, usule uygun olmayan tüm yapılar tespit edildikçe yıkılacak"denildi. - BİNGÖL

Bingöl Belediyesi, Gündoğdu, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:29 Kaynak: İHA
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