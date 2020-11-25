Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon toplantısı - Son Dakika

Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon toplantısı

25.11.2020 15:35
Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon toplantısı, System.String[]

Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele için yayımlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" kapsamında yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı, Vali Kadir Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Ekinci'nin yanı sıra Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Cumhuriyet Başsavcı V. Merve B. Karadavut, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere dair bilgilendirme ve 2021 yılında yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin sunum ile yapıldı.

Şiddete maruz kalan kadınları korumak için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Kadir Ekinci,Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımına ilişkin çalışmaların daha etkin yapılmasını istedi.

Vali Ekinci "Kadına şiddet konusu insanlık adına, dini ve ahlaki değerlerimiz adına, toplumsal kabullerimiz ve ortak paylaşımlarımız adına kabul edilebilir bir şey değildir. Dolayısıyla tüm kurumlarımızla ve imkanlarımızla bu konuya hassasiyetle yaklaşacağız. Şiddete maruz kalan kadınlarımızı korumak, onlara sahip çıkmak ve devletimizin sağladığı imkanları onlar için seferber etmek bizlerin en önemli görevidir" dedi.

Toplantının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile İl Emniyet Müdürlükleri tarafından kurulan 'bilgilendirme ve farkındalık amaçlı' kurulan stantlar ziyaret edildi. - BİNGÖL

Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon toplantısı
Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon toplantısı
Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon toplantısı
Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon toplantısı

İçişleri Bakanlığı, Kadir Ekinci, Ekinci, Bingöl, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon toplantısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında çıkan haberleri yalanladı Talihsiz kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu Alevlere teslim olan dükkandan tuvalete sığınarak kurtuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Ayrılmak isteyen eşini rahat bırakmadı! Yakıp kurşunladığı eve son olarak bomba düzeneği kurdu Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi Tek ayakla hayata tutunan Mehmet amca, devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Tuba Büyüküstün, Ekin Mert Daymaz ile aşk mı yaşıyor? Tuba Büyüküstün, Ekin Mert Daymaz ile aşk mı yaşıyor?         
15:06
Rakibinin kafasına uçan tekme atan futbolcunun 6 maç ceza alması, Brezilya'da büyük tepki çekti Rakibinin kafasına uçan tekme atan futbolcunun 6 maç ceza alması, Brezilya'da büyük tepki çekti         
14:40
Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor         
14:30
Camide cihazlarını şarj eden gazeteci, not ve para bırakıp Camide cihazlarını şarj eden gazeteci, not ve para bırakıp "helallik" istedi         
14:05
Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım         
13:55
Emine Erdoğan: Katiller, mafya babaları rol model gibi lanse edilmesin Emine Erdoğan: Katiller, mafya babaları rol model gibi lanse edilmesin         
13:43
Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı         
13:11
Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan vefat eden kadın, karnındaki bebeği de üzüntüden kaybetti Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan vefat eden kadın, karnındaki bebeği de üzüntüden kaybetti         
12:56
Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz         
12:46
Yeni bir yöntem daha! Yeni bir yöntem daha! "Eşim telefonun fiyatını duymasın" diyerek dolandırıyorlar         
12:08
Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor         
11:08
Taksicinin zor anları kamerada! Alkollü kadın Taksicinin zor anları kamerada! Alkollü kadın "Ben seni sevmedim" deyip seyir halindeki araçtan inmeye çalıştı         
10:53
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 15:58:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei