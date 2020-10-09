Bingöl'de kadınlar doğal sabun ve kokulu taşlarla ekonomik kazanç elde ediyor - Son Dakika

Bingöl'de kadınlar doğal sabun ve kokulu taşlarla ekonomik kazanç elde ediyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde kadınlar devlet desteği ile açılan kursta ürettikleri doğal sabun ve kokulu taşlarla yapılan hediyelik eşyalar sayesinde hem ekonomik gelir elde ediyor, hem de meslek öğreniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kadınlara yönelik psikososyal, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine destek olmak amacıyla uygulanan Aile Destek Merkezi projesi Genç ilçesinde de uygulanmaya başladı. Kaymakamlık bünyesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı olarak Genç Kültür Merkezinde hizmet veren ADEM'de, kadınlara yönelik çeşitli etkinliklerin yanı sıra onların meslek sahibi olmaları için kurslar düzenlenmeye başladı. Bu kapsamda "El Yapımı Doğal Sabun Üretimi ve Kokulu Taş Kursu" açıldı. Kursa katılan kursiyer kadınlar, sabun yapımı, sabuna şekil verme ve kokulu taştan hediyelik eşya üretimi konusunda eğitim alarak üretimlerini gerçekleştirmeye başladı.Kısa sürede kadınlar, hamur haline getirdikleri sabunlara şekil verirken, kokulu taştan ise hediyelik eşya yaparak hem meslek öğrendi, hem bütçelerine katkı sağlamaya başladı.

Yaklaşık 1 yıldır çalışmalara başladıklarını aktaran merkezin müdürü Merve Dağ, "Genç İlk olarak sabun kursumuzu açtık ve burada dezavantajlı 12 bayan kursiyerimizle beraber el yapımı sabun üretimi yapıyoruz. Bu projede ki amacımız dezavantajlı kadınlarımıza, istihdama yönelik kurslar sunmak. Psikososyal ve sosyal kültürel yönden eğitimler verip onların hayatlarına dokunabilmek ve meslek sahibi yapabilmektir. Bununla beraber ileride kendi mesleklerini ele alarak aile bütçelerine katkı sunabilmelerine destek sağlamak en büyük amacımız. Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından karşılanan ücretsiz malzemelerle kursiyerlerimiz sabun üretimi yapıyorlar. Bal diyarı olmamız hasebiyle başta bal sabunu olmak üzere, pirinçli, havuçlu ve zeytinyağlı sabunlar üreterek güzel işler çıkararak kadınlarımızın hayatlarına dokunmuş oluyoruz. Kursun en güzel yanı ise tamamen ücretsiz olarak ürettikleri sabunlardan kazanılan maddi hasılatı ise kadınlarımız kendine alıyor ve ekonomik olarak aile bütçelerine de bu şekilde katkıda bulunabiliyorlar" diye konuştu.

Kursiyerlerden Sümeyye Ayraç ise "Buraya yeni başladım ben. Daha öncesinde hiç ekonomik özgürlüğüm olmamıştı. Bu kursa gelerek arkadaş ortamı da edinmiş oldum. Burada yaptığım ürünleri satarak para kazanıyorum. Hem kendime hem de aileme bakabiliyorum bu şekilde. Bize bu avantajı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Pınar Uslu da "Burada tamamen el yapımı doğal sabunlar üretiyoruz. Ballı sabunlarımız başta olmak üzere, papatya, ısırgan otu ve lavanta sabunları üretiyoruz. Bu kursta hem öğreniyoruz hem de kurs bitince ustalık belgesi alacağız. Ürettiğimiz sabunları da satarak kendi ihtiyaçlarımızı ve ailemizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. En güzeli ise burada güzel arkadaşlıklar edindik" şeklinde konuştu.