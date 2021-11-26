Bingöl'de kadınlar hazırladıkları el emeği ürünleri sergiledi - Son Dakika

Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınlar, hazırladıkları el emeği ürünleri satışa sundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile Kadın Konukevi personelleri ve misafir edilen kadınlar tarafından hazırlanan ürünler kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde sergilendi.

Etkinlikte, jandarma ve polis ekipleri de Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) ile ilgili bilgi verdi ve broşür dağıttı.

Vali Yardımcısı Fatih Kaya sergiyi gezdi, ürünler hakkında bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, her türlü şiddetin karşısında olduklarını belirtti.

Polat, "Etkinliğimizde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile Kadın Konukevinde misafir ettiğimiz kadınlar, hazırladıkları örgü işleri sergileme fırsatını buldu. Bu ürünlerin satışından harçlık elde ettiler. Kadına yönelik önüne geçilebilmesi için çalışmaların devam ettireceğiz." dedi.