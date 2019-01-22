Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Kadınlar İçin 'Sanatla Bilinçlenme' Kursu

Bingöl'de Kadınlar İçin 'Sanatla Bilinçlenme' Kursu

34 dakika önce

BİNGÖL'de, 'Sanatla Bilinçlenme' kurslarında kadınlara yönelik ahşap şekillendirme, su kabağı işleme, ebru sanatı ve resim eğitimi veriliyor.

Bingöl'de Kadınlar İçin 'Sanatla Bilinçlenme' Kursu, System.String[]
BİNGÖL'de, 'Sanatla Bilinçlenme' kurslarında kadınlara yönelik ahşap şekillendirme, su kabağı işleme, ebru sanatı ve resim eğitimi veriliyor. Katılımın yoğun olduğu kurslarda kadınlar, hem sanat öğreniyor hem de kazandıklarıyla aile bütçesine katkı sağlıyor.

El Sanatları Araştırma ve Geliştirme Derneği tarafından gerçekleştirilen, İçişleri Bakanlığı'nca desteklenen 'Sanatla Bilinçlenme' kurslarında kadınlara yönelik ahşap şekillendirme, su kabağı, ebru sanatı ve resim kursları düzenleniyor. Katılımın yoğun olduğu kurslarda kadınlar hem sanat öğreniyor, hem de kazandıklarıyla aile bütçesine katkı sunuyor.

El Sanatları Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı ve eğitmeni Yılmaz Kaya, derneğin 2017 yılında faaliyetlerine başladığını ifade ederek, "İçişleri Bakanlığı'nın projesi kapsamında ahşap şekillendirme, su kabağı, ebru sanatı ve resim kurslarımızı icra ediyoruz. Burada çıkan ürünler daha çok istihdam ağırlıklıdır. Kurslar 'Sanatla Bilinçlenme' projesi kapsamında veriliyor. Dernek adına bu faaliyetlerimizi halen sürdürüyoruz. Daha çok kadının istihdamını sağlamak, kendi ürettikleri ürünleri ek gelir sağlamak için kurslarımızı veriyoruz. Devam eden ve biten kurslara katılan kursiyerlerimize sertifikalarını verdik. Diğer kurslarımız devam ediyor. Bize destek olan İçişleri Bakanlığı, Bingöl Gençlik Merkezi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

'KADINLARIN SANATLA İLGİLENMELERİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

El Sanatları Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Gülistan Çetkin da yapılan projelerle kadınlara istihdam alanının yaratıldığını ifade ederek, "Projelerle Sahada kendilerini sanat anlamında göstermelerini çalışıyoruz. Toplumumuzun sanat anlamında çok fazla gelişmediğini düşünüyorum. Özellikle sanat anlamında bir bilinçlendirme ve kalkınmanın kadınlarla sağlanmasını istiyoruz. Bu açıdan kadınlarımızı daha da ön planda olmasını ve daha çok sanatla ilgilenmelerini sağlamaya çalışacağız. Kurslara kadınların yoğun bir ilgisi var. Bingöl'de kadınların uğraşabilecekleri sanat alanları biraz kısıtlı, bu anlamda kadınlar burayı çok etkin şekilde kullanıyorlar. Yoğun bir katılım da var. Sanat alanlarımız da çok geniş. Kursiyerler de kendilerine ait bir şeyler bulabiliyorlar burada. Kendilerini geliştirmek isteyen kadınları da buraya bekliyoruz" diye konuştu. - Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:51 Kaynak: DHA

Bingöl, Güncel
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