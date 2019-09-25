Son Dakika Haberleri: Bingöl'de kadınlardan diyarbakır'daki annelere destek
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Bingöl'de kadınlardan diyarbakır'daki annelere destek

1 saat önce

BİNGÖL'de, bir araya gelen kadınlar, düzenledikleri basın açıklamasıyla Diyarbakır'da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını belirterek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.

Bingöl'de kadınlardan diyarbakır'daki annelere destek, System.String[]
BİNGÖL'de, bir araya gelen kadınlar, düzenledikleri basın açıklamasıyla Diyarbakır'da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını belirterek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 23 gündür oturma eylemini sürdüren ailelere destek olmak ve teröre tepki göstermek amacıyla Bingöl'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, bir araya geldi. Genç Caddesi'ndeki Saat Kulesi önüne toplanan kadınlar adına açıklamayı yapan Kübra Erdoğan, ailelerin oturma eyleminin teröre en büyük darbeyi vuracağına inandığını belirterek, "Evlatlarının dönmesini isteyen anneler başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda, inşallah zafere ulaşacaklardır. Evladının ölüsüne bile razıyım diyen annelerin, masum ve insani direnişlerinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak, anne sancısının etiketi olmaz diyoruz" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bingöl, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:32 Kaynak: DHA
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