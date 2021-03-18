Bingöl'de kadınların elleriyle lezzetlendirdiği lahmacunlar ilgi görüyor - Son Dakika

Bingöl'de kadınların elleriyle lezzetlendirdiği lahmacunlar ilgi görüyor

18.03.2021 11:09
Bingöl'de kadınların elleriyle lezzetlendirdiği lahmacunlar ilgi görüyor, System.String[]

RIDVAN KORKULUTAŞ/BÜLENT TEMİZ - Yedisu ilçesinde akraba olan 3 kadın, hazırladıkları lahmacunları müşterilerine servis etmenin mutluluğunu yaşıyor.

RIDVAN KORKULUTAŞ/BÜLENT TEMİZ - Yedisu ilçesinde akraba olan 3 kadın, hazırladıkları lahmacunları müşterilerine servis etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gülbahar ve kardeşi Yasemin Sünme yaklaşık 7 yıl önce kardeşleri Selçuk Sünme'nin ilçe merkezindeki lokantasında ev yemekleri yapmaya başladı. Daha sonra İstanbul'da yaşayan Elif Sünme de Yedisu ilçesine dönerek kuzenlerinin yanında çalışmaya başladı.

Kadınlar, yıllardır yaptıkları çeşitli ev yemeklerinin, ilçe halkınca çok beğenilmesinin ardından lokantada lahmacun fırını da açtı.

Lahmacunu yapacak personel ihtiyaç duyulması üzerine 3 kadın, fırının başına geçti.

Hamurundan, harcına kadar bütün aşamalarını kendilerini yapan kadınlar, hazırladıkları lahmacunları taş fırınında pişirip, müşterilerine servis etmenin ve geçimlerini sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

İşlerini severek yapıyorlar

Gülbahar Sünme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarının kendilerine maddi ve manevi çok faydasının olduğunu söyledi.

Sabahın erken saatlerinde iş yerlerine gelerek hazırlıklara başladıklarını anlatan Sünme, şöyle konuştu:

"Daha önce farklı yemekler de yapıyorduk, sonra lahmacun yapmak bize daha uygun geldi ve bu işe başladık. Bizi görenler şaşkınlıkla bakıyor. Zamanla alıştılar. Yaptığımız iş kadınlar için zor, fırınların başında genellikle erkekler olur ama bize artık normal geliyor."

???????Yasemin Sünme de çalıştığı için mutlu olduğunu ifade ederek, çalışarak evine ek gelir sağladığını belirtti.

"İlçemizde lokantada çalışan tek kadın biziz. Çok şükür salgın sürecinin normalleşmesiyle işlerimizde hareketlenme oldu." diyen Sünme, işini severek yaptığını dile getirdi.

Elif Sünme de ilk kez böyle bir işte çalıştığını anlatarak, "Çalışmak güzel bir şey. Yemek konusunda bilgim yoktu, burada öğrendim. Herkes memnun bizlerden, kadın olduğumuz için daha da güveniyorlar. İstanbul'da bile lahmacun yapan kadın görmedim." ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Mehmet Şafkın da sürekli geldikleri lokantanın temiz olduğunu dile getirerek, "Kadınlar olduğu için iş yeri her zaman temiz. Lahmacunu yediğimiz zaman kadınların elinin değdiği belli oluyor." dedi.

İstanbul, Hisarcık, Selçuk, Yedisu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bingöl'de kadınların elleriyle lezzetlendirdiği lahmacunlar ilgi görüyor - Son Dakika


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