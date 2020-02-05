Bingöl'de kalaşnikof ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de kalaşnikof ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de kalaşnikof ele geçirildi

6 saat önce

Bingöl polisinin yaptığı çalışmada 1 adet kalaşnikof ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de kalaşnikof ele geçirildi, System.String[]

Bingöl polisinin yaptığı çalışmada 1 adet kalaşnikof ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yapan şahıslar hakkında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada şüpheli S.T. belirlenerek evine operasyon yapıldı. Evde yapılan aramada 1 adet AK-47 otomatik tüfek ve bu tüfeğe ait 30 adet 7.62 mm mermi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli S.T. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - BİNGÖL

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:07 Kaynak: İHA
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