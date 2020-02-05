Bingöl'de kalaşnikof ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl polisinin yaptığı çalışmada 1 adet kalaşnikof ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yapan şahıslar hakkında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada şüpheli S.T. belirlenerek evine operasyon yapıldı. Evde yapılan aramada 1 adet AK-47 otomatik tüfek ve bu tüfeğe ait 30 adet 7.62 mm mermi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli S.T. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - BİNGÖL