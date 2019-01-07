Bingöl'de Kamyon Devrildi: 3 Yaralı
47 dakika önce
Bingöl'de devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı.
Bingöl
'de devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kerim Alkaya'nın kullandığı 34 GJ 6201 plakalı kamyon, Bingöl- Solhan
kara yolunun 35. kilometresindeki Karan mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi, 112 Acil ve UMKE ekiplerince araçtan çıkarılarak Bingöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:14 Kaynak: AA
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