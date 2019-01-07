Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Kamyon Devrildi: 3 Yaralı

Bingöl'de Kamyon Devrildi: 3 Yaralı

47 dakika önce

Bingöl'de devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı.

Bingöl'de Kamyon Devrildi: 3 Yaralı, System.String[]
Bingöl'de devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kerim Alkaya'nın kullandığı 34 GJ 6201 plakalı kamyon, Bingöl- Solhan kara yolunun 35. kilometresindeki Karan mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi, 112 Acil ve UMKE ekiplerince araçtan çıkarılarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:14 Kaynak: AA

Solhan, Bingöl, Güncel
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