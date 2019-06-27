Son Dakika Haberleri: Bingöl'de kan bağışı kampanyası
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Bingöl'de kan bağışı kampanyası

1 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
İlçe Müftülüğü önündeki kan bağışı aracına gelen vatandaşlar, kampanyaya büyük ilgi gösterdi.
Bağışta bulunan vatandaşlardan Halil Bayındır, sürekli kan bağışında bulunduğunu belirterek, bunun hem sağlığı için faydasını gördüğünü hem de kana ihtiyaç duyan kişilere destek sunmuş olduğunu aktardı.
İdris Bingöl de, herkese bu kampanyalara destek vermelerini tavsiye ettiğini anlatarak, "Şimdiye kadar 15 kez bağışta bulundum. Halkımızın bu konuda duyarlı olmalarını ve kan ihtiyacını gidermelerini istiyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:06 Kaynak: AA
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