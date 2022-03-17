Bingöl'de kapalı olan 23 köy yolunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Bingöl'de kapalı olan 23 köy yolunda çalışmalar sürüyor

17.03.2022 18:35

Bingöl'de kapalı olan 23 köy yolunda çalışmalar sürüyor Bingöl'de kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan 23 köyde ekiplerin mücadelesi sürüyor.

Bingöl'de kapalı olan 23 köy yolunda çalışmalar sürüyor

BİNGÖL - Bingöl'de kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan 23 köyde ekiplerin mücadelesi sürüyor.

Bingöl genelinde aralıklı etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında ekipler gece gündüz demeden çalışıyor. Kar nedeniyle İl Özel İdaresi hizmet ağı içinde bulunan merkeze bağlı 2, Adaklı 4, Genç 2, Karlıova 12 ve Solhan'a bağlı 3 olmak üzere toplamda 23 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildiren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, "Kar yağışı sonrası kırsal kesimde etkisini gösteren tipi ve fırtınadan dolayı ulaşıma açılan yollarımız tekrardan ulaşıma kapanabiliyor. Ulaşıma kapanan köy yollarımızdan çoğunluğu tekrar açılmıştır. Kapalı olan 23 köy yolumuzda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

Bingöl'de kapalı olan 23 köy yolunda çalışmalar sürüyor
Bingöl'de kapalı olan 23 köy yolunda çalışmalar sürüyor
Bingöl'de kapalı olan 23 köy yolunda çalışmalar sürüyor

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Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de kapalı olan 23 köy yolunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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