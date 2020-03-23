Bingöl'de "Kapan-9 Karer Operasyonu" başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 'Kapan-9 Karer Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

Bingöl'de "Kapan-9 Karer Operasyonu" başlatıldı

6 saat önce

Bingöl'de "Kapan-9 Karer Operasyonu" başlatıldı.

Bingöl'de

Bingöl'de "Kapan-9 Karer Operasyonu" başlatıldı.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişleri engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca "Kapan-9 Karer Operasyonu" başlatıldığı belirtildi. Operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 20 personelin görev aldığı kaydedildi. Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan operasyonları, halkımızın da desteğiyle başarılı bir şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Jandarma, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:50 Kaynak: İHA

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