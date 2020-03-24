Bingöl'de "Kapan-9 Karer" operasyonu başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Bingöl'de 'Kapan-9 Karer' operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Bingöl'de "Kapan-9 Karer" operasyonu başlatıldı

6 saat önce

Bingöl'de "Kapan-9 Karer" operasyonu başlatıldı Bingöl'de "Kapan-9 Karer" operasyonu başlatıldı.

Bingöl'de "Kapan-9 Karer" operasyonu başlatıldı

ANKARA - Bingöl'de "Kapan-9 Karer" operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 20 personel görev alıyor.

Bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca "Kapan-9 Karer" operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamasa ise, "Bahse konu operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 20 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen KAPAN Operasyonları, halkımızın da desteğiyle başarılı bir şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bingöl'de Kapan-9 Karer operasyonu başlatıldı

Jandarma, Bingöl, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:02 Kaynak: İHA

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