Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Kar

Bingöl'de Kar

1 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar nedeniyle oluşan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizleniyor.

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar nedeniyle oluşan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizleniyor.

Karlıova Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ilçe merkezinde olası tehlikelerin önlenmesi amacıyla iş yerlerinin çatısında biriken buz sarkıtlarını temizliyor.

Kar ve buz kütleleri daha sonra caddelerden kar küreme araçlarıyla temizleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:18 Kaynak: AA

İtfaiye, Karlıova, Bingöl, Kar, Güncel
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