Bingöl'de kar 281 köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Bingöl'de kar 281 köy yolunu ulaşıma kapattı

18.01.2021 13:16

- Bingöl'de kar 281 köy yolunu ulaşıma kapattı Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolunu ulaşıma kapandı.

- Bingöl'de kar 281 köy yolunu ulaşıma kapattı

BİNGÖL - Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolunu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Yedisu-Çatak arasının trafiğe kapandığı bildirildi.

Meteorolojinin uyarısıyla beraber Bingöl merkez ve genelinde dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Şehir merkezinde yağmurla karışık yağan kar, yüksek rakımlı bölgelerde yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı. Etkisini gösteren kar nedeniyle kent genelinde 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı ekiplerin 24 saat aralıksız çalışma yaptığı aktarıldı.

Bingöl Valiliği ise Erzurum Çatak ile Bingöl Yedisu kara yolunun 10 ile 44 km'leri arasının yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün saat 09.15 itibari ile araç trafiğine kapandığını bildirdi.

(MAÇ-HİV-ÖK-Y)

Bingöl'de kar 281 köy yolunu ulaşıma kapattı
Bingöl'de kar 281 köy yolunu ulaşıma kapattı
Bingöl'de kar 281 köy yolunu ulaşıma kapattı
Bingöl'de kar 281 köy yolunu ulaşıma kapattı

Yedisu, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de kar 281 köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika


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