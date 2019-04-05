Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Kar, Ahırı Çökertti

Bingöl'de Kar, Ahırı Çökertti

34 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yoğunluğuna dayanamayan bir ahır çöktü.

Bingöl'de Kar, Ahırı Çökertti, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yoğunluğuna dayanamayan bir ahır çöktü.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Hasanova köyü Burmataş mezrasında önceki gün etkili olan kar yağışı, mevcut karla birlikte yoğunluk oluşturdu. Kar nedeniyle mezra da bulunan bir ahır çöktü.

Hayvanlarının bir zarar görmediğini belirten Zeki Sayak, kar kalınlığının 1 metreyi aşması nedeniyle çöküntünün yaşandığını aktararak, yapımı için destek istedi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:33 Kaynak: İHA

Karlıova, Bingöl, Kar, Güncel
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