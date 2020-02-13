Bingöl'de kar çocuklara eğlence oldu - Son Dakika
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Bingöl'de kar çocuklara eğlence oldu

6 saat önce

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapanırken, okulların tatil olmasıyla çocuklar da karda kayıp, kartopu oynayarak eğlendi.

Bingöl'de kar çocuklara eğlence oldu, System.String[]

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapanırken, okulların tatil olmasıyla çocuklar da karda kayıp, kartopu oynayarak eğlendi.


Meteorolojinin uyarısının ardından birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de yoğun kar yağışı etkili oldu. Dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar nedeniyle kent genelinde 281 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar ise bugün için tatil edildi. Bingöl Belediyesi ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri kent genelinde karla mücadele çalışması başlattı.


Şehir merkezinde de etkili olan kar, kimileri için çileye dönüşürken, eğitime verilen arayla birlikte çocuklara eğlence oldu. İl merkezinde trafiğe kapalı olan caddelerde karın tadını çıkaran çocuklar, leğen ve poşetlerle kaydı. Validen tatil isteyen ortaokul öğrencisi Muhammet Buğrahan, "Vali amca okulları tatil etti, biz de bu fırsatları değerlendirerek mahalle aralarında arkadaşlarımızla kayıyoruz. İnşallah vali amca yarın da okulları tatil eder" dedi.


Kar tatilini fırsata çevirdiklerini dile getiren çocuklardan Hakan Türkmen ise, "Sabah kalktığımızda kar yağıyordu. Bizde bu fırsatı değerlendirmek için tepeden poşet ve kızaklarla kayıyoruz. Çok eğlenceli oluyor" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Bingöl Belediyesi, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:44 Kaynak: İHA
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