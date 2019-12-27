Bingöl'de kar etkili oldu, 92 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de kar etkili oldu, 92 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bingöl'de kar etkili oldu, 92 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Bingöl'de kent merkezi ve ilçelerde dün gece saatlerinden itibaren kar yağışının yoğun olarak etkisini göstermesi nedeniyle şuana kadar 92 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de kar etkili oldu, 92 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Bingöl'de kent merkezi ve ilçelerde dün gece saatlerinden itibaren kar yağışının yoğun olarak etkisini göstermesi nedeniyle şuana kadar 92 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Bingöl merkez dahil ilçelerde kar yağışı dün geceden itibaren yoğun şekilde etkili olmaya başladı. Şehir merkezinde yer yer 10 santimetreye ulaşan kar kalınlığı ilçelerde 20 santime kadar çıktı. Kent genelinde 92 köy yolu ulaşıma kapandı.Kapanan köy yollarının açılması için bugün sabah itibariyle daha önceden Valilik İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazır edilen "Karla Mücadele" ekipleri çalışmaya başladı.

Güne kar yağışıyla uyanan esnaf iş yerinin önünü, işe gidecekler ise araçlarını temizledi. Öte yandan kar kentte kartpostallık görüntüler de ortaya çıkardı.

Kent merkezinde kar yağışının bu yıl geç geldiğini belirten vatandaşlardan Ramazan Tunç, "Bingöl merkezde beklenen kar yağışı 1 ay gecikmeli de olsa da sonunda yağdı. Kar yağışı bizi çiftçilerimiz ve kayak tesisimiz açısından sevindiriyor. Özlem duyduğumuz kayakları yapacağız. Hastalıklar da ortadan kalkacaktır. Yağmurdan dolayı merkezde pek kar tutmadı ama yüksek kesimlerde kar bayağı yağmaya başladı" dedi.

Bu sabah kent merkezi ve ilçelerin kara bürüdüğünü gördüğünü belirten vatandaşlardan Ali Karaoğlu ise, "Yeni yıla kar yağışıyla, bereketle gireceğiz. ar yağışının olması iyidir. Kar zor olduğu kadar güzeldir. Ortaya kartpostallık görüntüler çıkıyor" ifadelerini kullandı.

(Muhammet Ali Çiftçi - Ayhan Turhan/İHA)

Bingöl, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:20 Kaynak: İHA
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