Bingöl'de Kar Kamyonla Şehir Dışına Taşınıyor
55 dakika önce
Bingöl'de yağan ancak soğuk sebebiyle erimeyen kar, belediye ekiplerince il dışına taşınıyor.
Bingöl
'de yağan ancak soğuk sebebiyle erimeyen kar, belediye ekiplerince il dışına taşınıyor.
Bir süredir aralıklarla yağan karın ardından il merkezindeki caddelerde biriken kar, yaya ve araç trafiğinde aksamalara neden oldu. Soğuk hava nedeniyle erimeyip caddelerde biriken kar ve buz yığınları, iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek şehir dışına aktarılıyor.
Bingöl Belediye Başkanı Yücel
Barakazi, kent merkezinde karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirterek, günde ortalama 300 kamyon karı il dışına taşıdıklarını kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Samsunsporlu Futbolcular İçin Anıt Dikileceğini Açıkladı
Park Halindeki Araçlardan Akü Çalan Hırsızdan Pişkin Sözler: Çek Kardeşim Yakışıklı Olsun
İspanyol Tenisçi Nadal, Avustralya Açık'ta Çeyrek Finalde
İngiliz Kraliyeti'ne Bağlı Muhafız Alayında, 25 Yaşındaki Kadın Asker Komutanına Cinsel Saldırıda Bulundu