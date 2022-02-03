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Kar kütlesinin bir kişinin üzerine düşme anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Kar kütlesinin bir kişinin üzerine düşme anı güvenlik kamerasında

03.02.2022 21:50

Bingöl'de çatıdan düşen kar kütlesinin bir kişinin üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bingöl'de çatıdan düşen kar kütlesinin bir kişinin üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İsmi öğrenilemeyen bir kişi Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki kaldırımda yürüdüğü sırada bir binanın çatısında biriken kar kütlesinin üzerine devrilmesi sonucu yere düştü.

Bulunduğu yerden kalkan ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Yenişehir, Hastane, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar kütlesinin bir kişinin üzerine düşme anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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