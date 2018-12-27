Bingöl'de Kar Nedeniyle 281 Köy Yolu Kapandı

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapanırken, Karlıova ilçesinde okullar yarın da tatil edildi.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapanırken, Karlıova ilçesinde okullar yarın da tatil edildi.



Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden yoğun kar yağışı ve tipi Bingöl'de hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle merkez ve tüm ilçelere bağlı 281 köy yolu kapandı. Bingöl İl Özel İdaresi'ne bağlı 11 personel, 2 kar küreme aracı, 18 greyder, 6 dozer, 19 kepçe ve 3 kamyon ile kar temizleme çalışmaları sürdürülürken, çalışmaların öncelikli olarak acil ve yakın olan bölgelerde yoğunlaştırıldığı belirtildi. Kent merkezinde 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığının yüksek kesimlerde ise 1 metreyi bulduğu bildirildi.



KARLIOVA İLÇESİNDE OKULLAR YARIN DA TATİL



Yoğun kar yağışının etkili olduğu Karlıova ilçesinde ise kar kalınlığı yarım metreyi geçti. İki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova Kaymakamlığı'nca 27- 28 Aralık tarihlerinde ilçe merkezi ve köylerdeki okullar tatil edildi.

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