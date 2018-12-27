Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Kar Nedeniyle 281 Köy Yolu Kapandı (3)

Bingöl'de Kar Nedeniyle 281 Köy Yolu Kapandı (3)

2 saat önce

BİNGÖL'DE OKULLAR YARIN DA TATİLBingöl Valiliği, kent merkezi ile 6 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullara yarın da ara verildiğini açıkladı.

Bingöl'de Kar Nedeniyle 281 Köy Yolu Kapandı (3), System.String[]
BİNGÖL'DE OKULLAR YARIN DA TATİL

Bingöl Valiliği, kent merkezi ile 6 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullara yarın da ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamilelerin de bugün ve yarın idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"İl merkezi, Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç ve Adaklı ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 28.12.2018 Cuma günü resmi/özel örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar 27- 28.12.2018 tarihlerinde idari izinli sayılacaklardır" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:17 Kaynak: DHA

Karlıova, Bingöl Valiliği, Güncel
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