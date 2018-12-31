Bingöl'de Kar Nedeniyle Eğitime Bir Gün Ara Verildi
1 saat önce
BİNGÖL'de etkili olan kar yaşığı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerinde eğitime bir gün ara verilirken, hamile ve engelliler idari izinli sayılacak.
BİNGÖL'de etkili olan kar yaşığı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerinde eğitime bir gün ara verilirken, hamile ve engelliler idari izinli sayılacak. Bingöl
'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. Bingöl Valiliği
'nden yapılan açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık
2018 Pazartesi günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelliler idari izinli sayılacak" denildi. - Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:31 Kaynak: DHA
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