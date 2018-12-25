Bingöl'de Kar Nedeniyle Kapanan 73 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
1 saat önce
Bingöl'de kar nedeniyle kapanan 73 köy yolu ulaşıma açıldıBİNGÖL - Bingöl'de yağan kar nedeniyle kapanan 75 köy yolundan 73'ü açıldı, 2'sinde ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Bingöl
'de kar nedeniyle kapanan 73 köy yolu ulaşıma açıldı
BİNGÖL - Bingöl'de yağan kar nedeniyle kapanan 75 köy yolundan 73'ü açıldı, 2'sinde ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Meteorolojinin uyardığı kar yağışı Bingöl'de önceki gece ve dün etkili oldu. Kar
yağışı nedeniyle Karlıova
ilçesi tamamen beyaza büründü. İl ve ilçelerde ise 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Bingöl Valiliği
koordinesinde İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarından 73'ünü açtı. Karlıova ilçesine bağlı kar nedeniyle kapalı bulunan 2 köy yolunun kaldığı ve açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği aktarıldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü bugün, Bingöl'ün merkezinde karla karışık yağmur ve kar yağışının, tüm ilçelerde ise kar yağışının etkili olması beklendiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:06 Kaynak: İHA
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