Bingöl'de Kar Nedeniyle Merkez ve 5 İlçede Okullara Yarım Gün Tatil
1 saat önce
BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile 5 ilçede tüm okullarda bugün öğleden sonra eğitime yarım gün ara verildi.
BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile 5 ilçede tüm okullarda bugün öğleden sonra eğitime yarım gün ara verildi. Bingöl
'de kar yağışının etkili olduğu merkez ile Adaklı
, Genç
, Karlıova
, Solhan
ve Yedisu
ilçelerindeki okullar öğleden sonra tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada okulların tatil edildiği ilçelerdeki engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Yayladere
ve Kiğı ilçesi hariç il merkezi ve tüm ilçelerde eğitime 15.02.2019 yarım gün süre ile ara verilmiştir. Kamudaki engelli ve hamile çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır" denildi.
- Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:16 Kaynak: DHA
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