Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Kar Nedeniyle Merkez ve 5 İlçede Okullara Yarım Gün Tatil

Bingöl'de Kar Nedeniyle Merkez ve 5 İlçede Okullara Yarım Gün Tatil

1 saat önce

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile 5 ilçede tüm okullarda bugün öğleden sonra eğitime yarım gün ara verildi.

Bingöl'de Kar Nedeniyle Merkez ve 5 İlçede Okullara Yarım Gün Tatil, System.String[]
BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile 5 ilçede tüm okullarda bugün öğleden sonra eğitime yarım gün ara verildi.

Bingöl'de kar yağışının etkili olduğu merkez ile Adaklı, Genç, Karlıova, Solhan ve Yedisu ilçelerindeki okullar öğleden sonra tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada okulların tatil edildiği ilçelerdeki engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Yayladere ve Kiğı ilçesi hariç il merkezi ve tüm ilçelerde eğitime 15.02.2019 yarım gün süre ile ara verilmiştir. Kamudaki engelli ve hamile çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır" denildi.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:16 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çinli Gelin Devlet Desteğiyle Girişimci Oldu 24 Haziran'da Abdüllatif Şener'i Yuhalayan Vatandaşlar, Bu Kez AK Parti Heyetine Tepki Gösterdi

CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Genel Merkez'de Yeniden Değerlendirilecek Kavgada Aldığı Darbeyle Bayılan Gencin, Yüzündeki İfade Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 14:10:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Kar Nedeniyle Merkez ve 5 İlçede Okullara Yarım Gün Tatil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]