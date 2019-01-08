Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Kar Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Bingöl'de Kar Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

Bingöl'de kar nedeniyle okullar tatil edildiBİNGÖL - Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Bingöl'de kar nedeniyle okullar tatil edildi

BİNGÖL - Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde okullar 1 gün süre ile tatil edildi.
Valilik açıklamasında, "Yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde eğitime 08.01.2019 Salı günü bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamudaki engelli ve hamile çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır"denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:56 Kaynak: İHA

Bingöl, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan İlçelerinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı Domuz Gribine Yakalanan Ünlü Oyuncu, Son Haliyle Hayranlarını Üzdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 09:04:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Kar Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]