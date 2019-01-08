Bingöl'de Kar Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
Bingöl'de kar nedeniyle okullar tatil edildiBİNGÖL - Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde okullar 1 gün süre ile tatil edildi.
Bingöl
'de kar nedeniyle okullar tatil edildi
BİNGÖL - Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde okullar 1 gün süre ile tatil edildi.
Valilik açıklamasında, "Yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde eğitime 08.01.2019 Salı günü bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamudaki engelli ve hamile çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır"denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:56 Kaynak: İHA
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